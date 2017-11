Oberstaatsanwältin Bradáčová ist zum fünften Mal in Folge mächtigste Frau Tschechiens

Die Prager Oberstaatsanwältin Lenka Bradáčová bleibt die einflussreichste Frau Tschechiens. Das geht aus einer Umfrage des tschechischen Forbes-Magazins hervor. Die Juristin ist zum fünften Mal in Folge an die Spitze gesetzt worden. Geschätzt wurden erneut ihr Engagement und ihr Mut, mit denen sie sich an die Aufdeckung von Fällen der Verflechtung von Politik, Business und Lobbying mache.

Auch auf weiteren Positionen in der Top Ten der Frauen mit dem größten Einfluss kam es kaum zu Änderungen. Bradáčová wird gefolgt von der tschechischen EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung Věra Jourová (Ano). An dritter Stelle steht die Finanzdirektorin der PPF-Gruppe Kateřina Jirásková. Der einzige neue Name in der Top Ten ist die tschechische Botschafterin bei der Uno, Marie Chatardová, auf Platz vier.