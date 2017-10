Neues Abgeordnetenhaus tritt frühestens in 30 Tagen zusammen

Staatspräsident Miloš Zeman wird das neugewählte Abgeordnetenhaus erst in 30 Tagen zusammenrufen, wie er am Freitag mitteilte. Das Staatsoberhaupt wählt damit den spätmöglichsten Termin für die konstituierende Sitzung des Parlaments. Er wolle damit genug Raum für Diskussionen im Vorfeld geben und wolle sich zunächst mit Vertretern aller im Parlament vertretenen Parteien treffen, so Zeman.

Rund acht Millionen Tschechen sind am Freitag und Samstag aufgerufen, ihre neuen Volksvertreter zu wählen. Mit ersten amtlichen Ergebnissen wird am Samstag gegen 17 Uhr gerechnet.