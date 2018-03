Neuer Kälterekord auf dem Kahlberg in den Beskiden

Auf dem Kahlberg (Lysá hora) in den Beskiden ist am Mittwochmorgen ein neuer Kälterekord verzeichnet worden. Die dort gemessene Frosttemperatur lag bei -21 Grad Celsius. Das ist um -1,7 Grad mehr als der bisherige Rekord, der auf dem Kahlberg vor 55 Jahren registriert wurde, sagte ein Mitarbeiter des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts.

Die Wetterstation auf dem Kahlberg zeichnet die Temperaturen seit 77 Jahren auf. Bei den anderen Stationen in Mährisch-Schlesien, die mindestens seit 30 Jahren in Betrieb sind, wurde indes kein neuer Rekordwert gemessen. In Höhen von bis zu 600 Metern bewegte sich die Nachttemperatur um die -12 Grad Celsius.

Der klirrende Frost in Tschechien wird auch noch die nächsten Nächte anhalten. Im Nordosten der Republik werden sich die Tiefstwerte in den nächsten zwei Nächten um die -19 Grad bewegen. In den anderen Landesteilen wird das Thermometer in der Nacht zu Donnerstag auf -12 bis -16 Grad Celsius fallen, und in der Nacht zu Freitag auf -8 bis -13 Grad Celsius.