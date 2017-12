Neuer Innenminister lehnt Flüchtlingsquoten ab

Der neue Innenminister Lubomír Metnar lehnt das Quotensystem zur Umverteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union ab. Er wolle in der Debatte über die Migrationspolitik im Rahmen der EU aktiver als sein Vorgänger sein und nach einem Modell suchen, das besser gegen die Einwanderung funktionieren würde. Metnar sagte dies in einem Gespräch gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK am Freitag.

Der neue Innenminister erwägt, eine spezialisierte Finanzpolizei zu errichten. Er will sich zudem auf die Bekämpfung der Cyber-Kriminalität konzentrieren und den Personalbestand der Sicherheitskräfte weiter stabilisieren.