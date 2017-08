Neuer Film des Vater-Sohn-Duos Svěrák kommt ins Kino

Der neueste Film des Filmregisseurs Jan Svěrák und des Drehbuchautors Zdeněk Svěrák ist am Donnerstag in die tschechischen Kinos gekommen. Der Streifen „Po strništi bos“ (auf Deutsch: „Barfuß über das Stoppelfeld“) spielt in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ab.

Die auf autobiographische Elemente basierende Story geht dem Film des erfolgreichen Vater-Sohn-Duos „Obecná škola“ (auf Deutsch: „Die Volksschule“) von 1991 voraus. Für seinen Film "Kolya", zu dem ebenfalls der Vater ein Drehbuch lieferte, erhielt Regisseur Jan Svěrák 1996 den Oscar-Preis.