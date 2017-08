Die neue Behörde zur Kontrolle von Parteifinanzen hat im Vorfeld der Wahlen bereits zwei Ermittlungsverfahren aufgenommen. Dies meldete der Vorsitzende des Organs am Freitag in einer Pressemeldung. In beiden Fällen geht es um die unrechtmäßige Teilnahme an Wahlveranstaltungen und die Geheimhaltung von Aufträgen für Wahlkampfmaterialien. Um welche Parteien es sich handelt, wollte die Behörde nicht mitteilen. Die neue Kontrollbehörde tritt bei den Wahlen in diesem Jahr das erste Mal auf, sie soll vor allem die Finanzierung der Wahlkampagnen der Parteien überwachen.