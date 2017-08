In Tschechien ist eine neue Form der Kaninchen-Pest aufgetaucht. Fachleute der Universität in Brno / Brünn haben sie an toten Kaninchen mehrerer Zuchtbetriebe nachgewiesen, wie am Freitag bekannt wurde. Es handle sich um die Form RHDV2, gegen die nun ein neuer Impfstoff präpariert werden solle, hieß es. Laut den Experten führt der neue Virus zu einem längeren Krankheitsverlauf, ist aber nicht so tödlich wie die bisherige Form RHDV1a.

Die Kaninchenpest war erstmals 1988 in auf tschechischem Boden nachgewiesen worden. Die neueste Welle begann hierzulande im vergangenen Jahr.