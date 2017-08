Die tschechische Netzbehörde plant, in den Mobilfunkmarkt hierzulande einzugreifen. Die Nachforschungen hätten ergeben, dass dort ein „effektiver Wettbewerb“ fehle, hieß es in einer Presseaussendung der Behörde. Mehrfach hatten Politiker in den vergangenen Monaten kritisiert, dass Mobilfunkdaten in Tschechien relativ teuer seien.

Laut einem Sprecher der Netzbehörde muss der Markteingriff zunächst aber von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Dies sei keine Frage von Tagen oder Wochen, so der Sprecher. In Tschechien sind drei Mobilfunkanbieter auf dem Markt sowie 180 virtuelle Netzbetreiber.