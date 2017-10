Nachrichtendienst: Unternehmergruppen nehmen Einfluss auf Politik

Russische und chinesische Geheimdienste weiten ihre Aktivitäten in Tschechien einem Bericht des tschechischen Inlandsnachrichtendienstes BIS zufolge immer mehr aus. Von Russland aus seien mehrere Cyberangriffe gegen tschechische Regierungsstellen unternommen worden, hieß es.

Der Geheimdienst BIS warnte zudem vor einem zunehmenden Einfluss großer Unternehmensgruppen auf die ökonomischen Entscheidungen des Staates. Dies geschehe auf legalem Wege, tangiere aber die wirtschaftlichen Interessen des Landes.

Außerdem wird berichtet, der Geheimdienst habe im Jahr 2016 Informationen über einen Menschen bekommen, der Tschechien verließ und sich den Terrormilizen in Libyen und Syrien angeschlossen hat. Die gegen Einwanderung gerichteten Bewegungen hierzulande hätten im letzten Jahr am Potential verloren, dagegen hätten Populisten an Bedeutung zugenommen, steht darin weiter.