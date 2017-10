Nachrichtendienst: Unternehmen nehmen Einfluss auf Politik

Der Nachrichtendienst habe im Jahr 2016 Informationen über einen Menschen bekommen, der Tschechien verließ und sich den Terrormilizen in Libyen und Syrien angeschlossen hat. Der Inlandsnachrichtendient BIS stellt dies in seinem Jahresbericht für 2016 fest. Der Bericht wurde am Dienstag veröffentlicht. Die gegen Einwanderung gerichteten Bewegungen hierzulande hätten im letzten Jahr am Potential verloren, dagegen hätten Populisten an Bedeutung zugenommen, steht darin weiter.

Außerdem wird festgestellt, Unternehmen nähmen einen immer stärkeren Einfluss auf ökonomische Entscheidungen des Staates. Positiv geschätzt wird der Effekt des neuen Vertragsregisters. Der Nachrichtendienst informiert weiter, die Aktivitäten russischer und chinesischer Geheimdienste seien hierzulande intensiver geworden.