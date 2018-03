Nach Zeman-Kritik: Babiš will Regierungsbildung beschleunigen

Er wolle sich bemühen, möglichst schnell eine funktionierende Regierung zusammenzustellen. Dies sagte der geschäftsführende Premier Andrej Babiš am Freitag gegenüber Journalisten. Zunächst würden kommende Woche weitere Gespräche mit den Sozialdemokraten anstehen und Ende März wolle er den Präsidenten über Ergebnisse informieren, so der Ano-Parteichef.

Babiš reagierte damit auf Kritik von Staatspräsident Miloš Zeman am Tempo der Regierungsbildung. Langsam mache er sich deshalb Sorgen, so der Präsident in einem Fernsehinterview am Donnerstag. Nach einem gescheiterten ersten Versuch hatte Zeman Babiš eine zweite Chance zur Regierungsbildung versprochen.