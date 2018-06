Nach über 200 Jahren: Bär im Riesengebirge gesichtet

Sollte sich die Sichtung bestätigen, wäre das eine Sensation für den Nationalpark Riesengebirge. Wanderer wollen vergangene Woche einen Bären in dem Naturschutzgebiet gesehen haben, wie die Leitung des Nationalparks am Mittwoch mitteilte. Das wäre das erste Auftreten des Raubtieres in der Region seit 220 Jahren.

Bisher konnte die Sichtung jedoch nicht von offiziellen Stellen bestätigt werden. Laut der Verwaltung des Schutzgebiets Riesengebirge handelt es sich bei dem Tier wahrscheinlich um ein einzelnes Exemplar und nicht um ein Mitglied einer größeren Population.