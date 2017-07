Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) hat sich am Freitag mit dem ägyptischen Botschafter Abdar Rahman Salahaddin in Prag getroffen. Dabei übergab er dem Botschafter eine Note, in der Tschechien eine Entschädigung für die Familie der toten Tschechin fordert, die in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus von Kairo verstorben ist. Die 36 Jahre alte Frau aus Westböhmen war am 14. Juli am Hotelstrand von Hurghada das Opfer eines Messerangriffs geworden. Die Attacke wurde von einem jungen Mann verübt, der später gefasst wurde. Das Motiv ist noch unklar, doch ein terroristischer Hintergrund gilt als wahrscheinlich. Der ägyptische Botschafter versicherte, er werde sich für die Erteilung einer Entschädigung einsetzen. Zudem bestätigte er, dass die tschechische Seite den Autopsie-Bericht über die Verstorbene erhalten werde.