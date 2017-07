Nach starken Regenfällen ist es in Tschechien zu ersten Überschwemmungen gekommen. Besonders betroffen sind Nord- und Ostböhmen. Für die Kreise Liberec / Reichenberg und Hradec Králové / Königgrätz gilt bis einschließlich Donnerstagmittag die höchste Hochwasser-Warnstufe. In der Gemeinde Předlánce nördlich von Liberec im Friedländer Zipfel ist das Flüsschen Smědá am Donnerstagmorgen über die Ufer getreten. Auch die Pegel weiterer Wasserläufe der Gegend sind stark angestiegen, meldeten die Meteorologen. Gerade im Isergebirge sind in der Nacht zwischen 40 bis 60 Millimeter Niederschlag auf einen Quadratmeter gefallen. Ab Donnerstagmittag sollen die Regenfälle jedoch zurückgehen und die Pegel sinken, hieß es.