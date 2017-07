Anderthalb Wochen nach dem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada hat sich der Gesundheitszustand der verletzten tschechischen Touristin schlagartig verschlechtert. Dies teilte das Außenministerium in Prag am Montag mit. Die Frau müsse weiter in einer Klinik in Kairo bleiben, Tschechien schicke einen Spezialisten nach Ägypten, um bei der Behandlung zu helfen. Laut Informationen des Außenministeriums war der Zustand der Frau am Montagmorgen noch gut, es wurde über ihren Rücktransport nach Tschechien diskutiert. Bei der Attacke wurden zwei deutsche Frauen getötet und vier weitere Frauen verletzt. Die 36-jährige Tschechin soll Verletzungen an den Beinen und am Rücken erlitten haben.