Nach Afghanistan könnten mehr Militärs aus Tschechien entsandt werden

Die tschechische Armee könnte mehr Militärausbilder oder Offiziere nach Afghanistan entsenden. Auch in andere Länder könnten mehr Militärs geschickt werden, zum Beispiel eine Wachkompanie nach Mali oder Ausbilder in den Irak. Das erklärte der Generalstabschef der Armee, Josef Bečvář, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK.

Tschechien könnte Bečvář zufolge den Verbündeten entgegenkommen und die Beteiligung an den Missionen in Afghanistan, im Irak und in Mali erhöhen. Die Armee habe die Entwürfe für eine Einsatzplanung ausgearbeitet, die Politiker müssten jetzt darüber entscheiden, ergänzte Bečvář.