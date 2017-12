Musikfestival Prager Frühling startet Kartenvorverkauf

Der Prager Frühling beginnt bereits im Dezember. Das internationale Festival klassischer Musik in Prag hat am Dienstag den Kartenvorverkauf für die Konzerte im kommenden Jahr gestartet. Das Festival selbst startet am 12. Mai 2018.

Hauptthema des kommenden Jahrgangs ist die Staatsgründung der Tschechoslowakei vor 100 Jahren. Eröffnet wird der 73. Jahrgang traditionell mit Smetanas „Mein Vaterland“ gespielt von der Tschechischen Philharmonie unter Leitung von Tomáš Netopil.

Stargäste werden im kommenden Jahr unter anderem die Dirigenten Chuhei Iwasaki und Sir John Eliot Gardiner oder der Geiger Julian Rachlin.