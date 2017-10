Musiker Hannig gibt Kandidatur für Präsidentenamt bekannt

Der Musiker und Chef der Partei Rozumní (Die Vernünftigen), Petr Hannig, ist ein weiterer Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten. Am Donnerstag verkündete der 71-Jährige, dass er die dazu erforderliche Unterstützung von Seiten der Abgeordneten habe. Am Mittwoch habe er die Liste mit den Unterschriften von 20 Abgeordneten beim Innenministerium eingereicht, so Hannig.

Für die Kandidatur sind entweder 50.000 Unterschriften von Bürgern, von zehn Senatoren oder 20 Abgeordneten erforderlich. Über die Abgeordneten-Schiene haben bisher vier Anwärter ihre Kandidatur eingereicht. Mit Hilfe der Unterstützung von Senatoren waren es drei Anwärter, Vize-Senatschef Jaroslav Kubera (ODS) verzichtet aber mittlerweile auf eine Kandidatur. Unter den Kandidaten, die über 50.000 Unterschriften in der Bevölkerung gesammelt haben, sind Amtsinhaber Miloš Zeman und der ehemalige Vorsitzende der Akademie der Wissenschaften, Jiří Drahoš. Der Stichtag für die Registrierung einer Kandidatur ist der 7. November.

Die Tschechen dürfen am 12. und 13. Januar 2018 ein neues Staatsoberhaupt wählen. Eine mögliche Stichwahl würde zwei Wochen später stattfinden.