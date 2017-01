Nachrichten Multimillionär Sehnal gründet Partei ODA neu

26-01-2017 12:03 | Lothar Martin

In Tschechien versucht ein weiterer Multimillionär sein Glück in der Politik: Der Unternehmer Pavel Sehnal will mit der wiederbelebten Demokratischen Bürgerallianz (ODA) liberal-konservative Wähler ansprechen. Die Partei war in den 90er Jahren mehrmals an Regierungen beteiligt, hatte sich aber 2007 aufgelöst. Die Verwendung des bekannten Namens vereinfache die Kommunikation mit den Bürgern sehr, sagt Sehnal in einem Gespräch der Zeitung „Lidové noviny“, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Er wolle im Herbst an der Parlamentswahl teilnehmen. In ihrem Programm verspricht die ODA, die Unternehmenssteuern zu senken, Subventionen zurückzufahren und den Euro einzuführen. Sehnal hatte sein erstes Geld in der Privatisierung nach dem Ende des Sozialismus gemacht. Sein Vermögen wird auf mindestens 80 Millionen Euro geschätzt.

Basketball: Nymburk steht in Play-off-Vorrunde der Champions League 26-01-2017 11:05 | Till Janzer Die Basketballspieler aus Nymburk haben sich für die Play-off-Vorrunde der Champions League qualifiziert. Am Mittwoch siegten die tschechischen Meister mit 67: 57 beim slowenischen Vertreter aus Domžale. Der Gegner für die Vorrunde wird Nymburk am Freitag zugelost.

Vogelgrippe erstmals auch in geschlossenem Zuchtbetrieb 26-01-2017 10:09 | Till Janzer Die Vogelgrippe ist in Tschechien erstmals auch in einem geschlossenen Zuchtbetrieb festgestellt worden. Am Mittwoch bestätigten die Veterinäre die H5-Virusform in einer Entenzucht bei Blatná in Südböhmen. Die Tiermediziner wollen nun klären, wie die tödliche Seuche in die Hallen des Großbetriebs gelangt ist. Alle 6500 Enten werden am Donnerstag gekeult.



Insgesamt elf Orte mit Vogelgrippe wurden mittlerweile in Tschechien nachgewiesen. Bisher sind 13.000 Tiere deswegen gekeult worden.

Smog-Alarm in Mährisch-Schlesien 26-01-2017 09:33 | Till Janzer Im Kreis Mährisch-Schlesien wurde am Donnerstagmorgen Smog-Alarm ausgerufen. An einigen Messstellen lag die Feinstaubkonzentration über 200 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Für die Ballungsräume Ostrava / Ostrau, Karviná / Karwin, Frýdek-Místek und Třinec gilt die sogenannte Regulierungsstufe. Einige Industriebetriebe mussten deswegen ihre Produktion drosseln. Kindern, alten sowie kranken Menschen wurde empfohlen, möglichst wenig nach draußen zu gehen, und Autofahrern, ihren Wagen stehen zu lassen. Die Regulierungsstufe gilt auch im Kreis Olomouc / Olmütz, dort macht der Smog bereits seit einer Woche den Menschen zu schaffen.

Eiskunstlauf-EM: Dušková / Bidař nach Kurzprogramm auf Rang sieben 26-01-2017 09:20 | Till Janzer Bei der Eiskunstlauf-EM in Ostrava / Ostrau liegt das tschechische Paar Anna Dušková und Martin Bidař nach dem Kurzprogramm auf Rang sieben. Dabei mussten die beiden Paarläufer eine Schrecksekunde überstehen, als Bidař beim dreifachen Toeloop am Anfang stürzte. Insgesamt sei ihnen der Lauf aber sehr gut gelungen, sagte die erst 17-jährige Anna Dušková am Mittwochabend. Die Kür findet am Donnerstag statt.

Zaorálek und Steinmeier: Tschechisch-deutsche Beziehungen stark verbessert 25-01-2017 17:31 | Till Janzer Die tschechisch-deutschen Beziehungen haben sich seit 1997 stark verbessert. Das haben Außenminister Lubomír Zaorálek und sein Amtskollege Frank-Walter Steinmeier bei einem Treffen in Berlin betont. Anlass war die Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung vor 20 Jahren. Laut Zaorálek wirken die guten Beziehungen beider Länder auch stabilisierend auf die Länder in der Nachbarschaft. Am 21. Januar 1997 hatten Tschechien und Deutschland unter anderem erklärt, ihre gemeinsamen Beziehungen nicht mehr mit Fragen der Vergangenheit zu belasten.

Premier Sobotka: Deutsche Pkw-Maut ist unfair 25-01-2017 17:11 | Till Janzer Premier Bohuslav Sobotka hat die geplante deutsche Pkw-Maut als „unfair“ bezeichnet. Sollte sich nach genaueren Analysen der diskriminierende Charakter der Maut bestätigen, dann könnte sich Tschechien auch der möglichen österreichischen Klage vor dem Europäischen Gerichtshof anschließen, hieß es. Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett in Berlin ein verändertes Mautgesetz beschlossen, es soll 2019 in Kraft treten. Laut dem tschechischen Premier widersprechen die deutschen Pläne einer gerechten und gleichen Behandlung aller Menschen in der EU. Die Bundesregierung will wegen der Maut deutsche Autofahrer durch eine niedrigere Kfz-Steuer entlasten.

Menschenrechtler werfen Tschechien eine Anti-Asylpolitik vor 25-01-2017 15:37 | Till Janzer Laut Menschenrechtsorganisationen wird es Flüchtlingen erschwert, in Tschechien und in weiteren Staaten entlang der sogenannten Balkanroute um Asyl zu bitten. Dazu würden verstärkte Kontrollen und verschärfte Maßnahmen der Polizei beitragen sowie ein Ausbau der Grenzsicherungssysteme. Dies teilten Vertreter von NGOs aus mehreren Ländern in Prag mit. Die tschechische Organisation zur Hilfe von Flüchtlingen (OPU) hatte unter anderem das Vorgehen der Sicherheitsbeamten am Prager Flughafen beobachtet und nannte am Mittwoch einige konkrete Fälle. Die Fremdenpolizei bezeichnete die Beschuldigungen als „Unsinn“. Neben Tschechien wurde das Vorgehen in Ungarn, Polen, Bulgarien und Slowenien ausgewertet.

Regierung plant mehrere Projekte für saubere Luft 25-01-2017 14:44 | Till Janzer Die tschechische Regierung möchte als Prävention vor Smog unter anderem die Nutzung von Elektroautos fördern und den Austausch alter Heizungsanlagen beschleunigen. Dies sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Demnach sollen EU-Gelder genutzt werden, um das Netz an Ladestationen für Elektroautos auszubauen. Laut Umweltminister Richard Brabec (Partei Ano) sollten Städte und Gemeinden zudem all jene Instrumente besser nutzen, die sie bereits jetzt im Falle von Smogalarm hätten. Brabec nannte dabei die Möglichkeit, bestimmten Industriebetrieben eine Drosselung der Produktion anzuordnen. Neue Gesetze seien hingegen nicht nötig, so der Chef des Umweltressorts.