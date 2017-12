Mr. Symarip gibt Abschlusskonzert seiner Weihnachtstournee in Prag

Der legendäre jamaikanische Sänger und Frontmann der siebenköpfigen Skaformation Mr. Symarip, Roy Ellis, beendet am Donnerstag seine weihnachtliche Europa-Tournee im Prager Klub Cross. Er tritt unter dem Namen seiner ehemaligen Band auf, wird aber begleitet von der tschechisch-britischen Band The Chancers mit dem schottischen Sänger Marc McKee an der Spitze.

Das Prager Konzert wurde aufgrund des in den sozialen Netzwerken mehrfach geäußerten Wunsches vieler Fans organisiert. Man sei von der schnellen und begeisterten Reaktion der Fans angenehm überrascht gewesen, sagten dazu die Chancers als Veranstalter. Der in Kingston geborene Ellis gehörte in den sechziger Jahren als Sänger der Pyramids zu den Pionieren des Ska / Reggae-Genres. Ellis war seinerzeit auch mit Jimmy Cliff und Bob Marley befreundet.