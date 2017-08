In Brno / Brünn beginnt am Samstag der Lauf zur Motorrad-WM. Die Veranstalter erwarten für das Wochenende insgesamt über 180.000 Zuschauer am Brünner Masaryk-Ring. Traditionell kommen auch viele Motorsport-Fans aus Österreich und Deutschland in die südmährische Stadt. Die tschechische Polizei rät den Besuchern, Auto und Motorrad in Brünn abzustellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ring zu fahren. Vor allem auf der Autobahn D1 zwischen Brünn und Prag werden Staus erwartet. Die Hauptrennen in den unterschiedlichen Kategorien finden am Sonntag statt.