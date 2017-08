Für den Grand Prix der Tschechischen Republik im Motorradrennsport gilt erneut die erste Sicherheitsstufe. Das bedeutet, die geringste Gefahrenstufe in Bezug auf eine terroristische Bedrohung. Die Besucher des Events müssen sich folglich auf strenge Kontrollen einstellen. Dazu setzt die Ordnungsmacht an diesem Wochenende ein verstärktes Aufgebot an Polizisten in der Stadt Brno / Brünn und ihrer Umgebung ein. Verstärkt wird auch die Überwachung des Motodroms vor den Toren der Messestadt – so werden beispielsweise Polizisten mit Hunden im Einsatz sein, um die Tribünen von pyrotechnischen Erzeugnissen zu entsorgen. Die Kosten für die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit beim Grand Prix in Brünn belaufen sich auf umgerechnet zirka 150.000 Euro, schätzt die Polizei ein. Der jährlich sehr gut besuchte Grand Prix wird von Freitag bis Sonntag auf dem Masaryk-Ring bei Brünn ausgetragen.