Moskau öffnet Sowjet-Archive für tschechische Wissenschaftler

Mehrere Tausend Dokumente zu Gulag-Häftlingen und Kriegsgefangenen aus Tschechien und der Slowakei werden in Zukunft dem Prager Institut für das Studium totalitärer Regime (ÚSTR) zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Kooperation mit den Stellen in Moskau wurde am Mittwoch in Prag bekannt gegeben.

Zwischen 1941 und 1945 waren rund 70.000 Menschen aus Tschechien und der Slowakei in der Sowjetunion interniert. Es ist überhaupt das erste Mal, dass russische Stellen ausländischen Wissenschaftlern Zugang zu diesen Archivmaterialien gewähren.