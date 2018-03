Mordfall Kuciak: Verbindungen zu Tschechien möglich

Im Fall des ermordeten Aufdeckungsjournalisten Ján Kuciak will die Slowakei mit den Behörden aus Tschechien und Italien zusammenarbeiten, ebenso wie mit der EU-Polizeibehörde Europol. Dies bestätigte der slowakische Innenminister Robert Kaliňák am Dienstag. Neuen Erkenntnissen zufolge scheint eine Verbindung zur italienischen Mafia sowie zu Tschechien in dem Mordfall als wahrscheinlich. Dies führte der slowakische Polizeichef Tibor Gašpar an.

Ján Kuciak und seine Verlobte wurden am Wochenende ermordet in ihrem Wochenendhaus in der Westslowakei aufgefunden. Die Polizei vermutet die Arbeit des 27-jährigen Aufdeckungsjournalisten als Motiv für die Tat. Kuciak beschäftigte sich vor allem mit Fällen von Steuerhinterziehung