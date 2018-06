Mitgliedervotum bei den Sozialdemokraten endet

Die Sozialdemokraten haben über ihre Beteiligung an einer Minderheitsregierung mit der Partei Ano von Premier Andrej Babiš abgestimmt. Parteichef Jan Hamáček will das Ergebnis des Referendums am Nachmittag bekannt geben. Inoffizielle Quellen sprachen bereits vorher von einer Zustimmung der Sozialdemokraten zum Regierungsbündnis. Die Koalition soll zudem von den Kommunisten toleriert werden und hätte insgesamt 108 Stimmen im 200-köpfigen Abgeordnetenhaus.

Tschechien ist bereits seit fast 300 Tagen ohne ordentliche Regierung. Premier Andrej Babiš war mit einem ersten Minderheitskabinett bei der obligatorischen Vertrauensfrage im Abgeordnetenhaus gescheitert. Anfang des Monats hatte er von Staatspräsident Milos Zeman ein zweites Mal den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.