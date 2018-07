Minister: Größte Borkenkäfer-Katastrophe seit Maria Theresia

Tschechien erlebt die größte Borkenkäfer-Katastrophe seit den Zeiten Maria Theresias. Dies sagte Umweltminister Richard Brabec (Partei Ano) am Dienstag bei einer Anhörung im Abgeordnetenhaus. Laut Brabec und Landwirtschaftsminister Miroslav Toman (parteilos) hat der Borkenkäfer die Waldbestände in der Hälfte der tschechischen Kreise befallen. Mittlerweile gehörten dazu auch viele Wirtschaftswälder, so Brabec.

Laut den Ressortchefs dürfte es mindestens zwei Jahre dauern, bis der Kampf gegen den Schädling anschlägt. Kurzfristig müssten dazu 6000 weitere Waldarbeiter eingestellt werden, merkte Toman an.