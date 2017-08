Die Kritik der totalitären Regimes sowie des Konsumlebens ist ein Thema, dass die Künstler Milan Kunc und Jiří Černický gemeinsam haben. Eine Ausstellung aus dem Werk der beiden Künstler wurde am Mittwoch in der Galerie „Smetana Q“ in Prag eröffnet. Die Ausstellung wird von der Galerie Cermak Eisenkraft veranstaltet und ist bis 30. September zu sehen.