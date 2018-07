Migration: Babiš lehnt italiensisches Hilfegesuch ab

Tschechien werde keine Migranten aufnehmen. Damit reagierte Tschechiens Premier Andrej Babiš auf ein Hilfegesuch des italienischen Regierungschefs Guiseppe Conte bezüglich eines Schiffes mit 450 Migranten aus Afrika. Rom bat in einem offenen Brief die Staaten der Europäischen Union um Hilfe bei der Aufnahme der Menschen. So würde man jedoch nur die Schlepperbanden im Mittelmeer unterstützen, so der tschechische Premier. Prag bestehe dabei auf die in der EU vereinbarte Freiwilligkeit bei der Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen, verdeutlichte Babiš auf Twitter.

Seit Freitag streiten sich Italien und Malta um die Aufnahme eins libyschen Schiffes mit rund 450 Migranten. Italiens rechtskonservativer Innenminister Matteo Salvini erklärte, dass Rom nicht für das Schiff zuständig sei und verbot ein Anlegen in einem italienischen Hafen.