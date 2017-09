MF Dnes: Lage in Roma-Ghettos dramatisch verschlechtert

Laut einem Bericht der Tageszeitung MF Dnes hat sich die Zahl der Roma-Ghettos und Armutsviertel in Tschechien in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Laut Recherchen des Blattes gibt es rund 700 solcher Orte hierzulande, 2005 waren es gerade einmal 310. Insgesamt seien 1,5 Millionen Menschen von Armut und sozialer Isolation betroffen, so MF Dnes in seiner Montagsausgabe.

Zudem habe sich die Lage in den sogenannten Roma-Ghettos massiv verschlechtert. Die Arbeitslosenquote liegt in den besagten Vierteln im Schnitt bei rund 80 Prozent. Zudem habe die Kriminalität dort sprunghaft zugenommen, so MF Dnes.