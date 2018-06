Metnar übernimmt Verteidigungsressort

Die Ano-Partei wird in der neuen Koalitionsregierung mit den Sozialdemokraten Minister in drei der neun Ressorts auswechseln. Der bisherige Innenminister Lubomír Metnar (parteilos) ersetzt im neuen Kabinett Karla Šlechtová (parteilos), die ihren Posten räumen muss. Wie sie sagte, habe Babiš sie über die Gründe für seine Entscheidung nicht informiert.

Verteidigungsministerin Karla Šlechtová hat in der letzten Zeit auf einige Verfehlungen in Aufträgen des Verteidigungsministeriums hingewiesen. Sie selbst war mehrere Male in die Kritik geraten, daher wurde in Medien über ihr Ende im Ministerposten spekuliert. In der Vorgängerregierung Sobotka wirkte Šlechtová als Ministerin für Regionalentwicklung.