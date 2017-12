Die Meteorologen warnen für Donnerstag vor Eisregen in Tschechien. In den frühen Morgenstunden sei zunächst der böhmische Landesteil betroffen, hieß es in einer Meldung des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts.

Im weiteren Verlauf des Morgens soll dann auch im östlichen Teil Tschechiens der Schnee in Regen übergehen, wobei der Boden noch gefroren sein kann. Dort gilt die Warnung vor Eisregen von 7 bis 17 Uhr am Donnerstag.