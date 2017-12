Meteorit über Tschechien abgestürzt – Fragmente gesucht

In Tschechien ist am vergangenen Donnerstag ein heller Meteorit niedergegangen, ein sogenannter Bolid. Die Fragmente des abgestürzten Himmelskörpers werden nun in České Budějovice / Budweis vermutet.

Die Tschechische Akademie der Wissenschaften hat für die Suche die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Da der Meteorit mit einer Geschwindigkeit von 100 Meter pro Sekunde geflogen war, könnten sich die Überreste auch unter der Erde befinden, wie Pavel Spurný vom Astronomischen Institut der Akademie am Montag mitteilte.