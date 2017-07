Die tschechische Frau, die am Freitag bei einer Messerattacke im ägyptischen Ferienort Hurghada verletzt wurde, soll zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus in Kairo gebracht werden. Dies teilte die tschechische Botschafterin in Ägypten, Veronika Kuchyňová Šmigolová, am Samstag in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks mit. Bei der Attacke wurden zwei deutsche Frauen getötet und vier weitere Frauen, darunter die Tschechin, verletzt. Der 28-jährige Täter ist mittlerweile verhaftet worden, seine Motive sind bisher nicht klar. Bei der Tschechin handelt es sich um eine 36-jährige Frau, die laut der Botschafterin leichte Verletzungen an den Beinen und am Rücken erlitten hat. Sie war mit Partner und Kind zum Urlaub in Hurghada.