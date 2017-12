Merkel trifft Verwandte der Opfer des Terroranschlags von Berlin – auch Tscheche dabei

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Montag in Berlin mit den Hinterbliebenen der Opfer des Terroranschlags von Berlin zusammengetroffen. Am Treffen nahm vermutlich auch der Tscheche Pavel Čižmár teil, dessen Frau Naďa eine der zwölf Opfer des Anschlags war.

Čižmár bezeichnete zuvor in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK die Aktivitäten der Regierung Merkel zur Unterstützung der Familien der Opfer als ungenügend. Er hatte vor die Bundeskanzlerin zu fragen, warum sie sich entschieden hat, mit den Hinterbliebenen nicht zu kommunizieren.