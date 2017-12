Merkel gratuliert Babiš zum Posten des Regierungschefs

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen tschechischen Premier Andrej Babiš offiziell zu dessen Ernennung gratuliert. Sie freue sich auf die Fortsetzung der sehr guten Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik, schrieb sie in einer kurzen Nachricht, die das Bundeskanzleramt am Donnerstag auf seiner Webseite veröffentlichte.

In einer Zeit immenser Herausforderungen für Europa komme es entscheidend auf vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten an, so Merkel weiter. Der deutsch-tschechischen Freundschaft komme hierbei eine besondere Rolle zu. Einem ersten persönlichen Treffen mit Premier Babiš sehe sie mit großem Interesse entgegen, bekannte die Kanzlerin.