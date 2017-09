Mehrheit der Tschechen für Ausbau des umstrittenen AKWs Temelín

Eine Mehrheit der Tschechen hat sich in einer neuen Umfrage für einen weiteren Ausbau der Kernenergienutzung ausgesprochen. Insgesamt befürworteten 59 Prozent der mehr als tausend Befragten eine Erweiterung des in den Nachbarländern umstrittenen Atommeilers Temelín in Südböhmen. Das berichtete das Tschechische Fernsehen am Donnerstag. Dagegen waren 35 Prozent.

Temelín ist nur rund 60 Kilometer von den Grenzen zu Bayern und Österreich entfernt. Für die meisten Tschechen ist die Kernenergie zugleich nicht mehr die einzige Zukunftsoption. Ganze 80 Prozent sprachen sich für einen Ausbau der alternativen Energiequellen aus.