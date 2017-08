Mehrheit der Tschechen für Atomkraft

Die Zustimmung der Tschechen zur Atomenergie bleibt in den letzten Jahren stabil und erreicht über 70 Prozent. Dies ergibt sich aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM vom Mai. Die Ergebnisse wurden am Freitag veröffentlicht.

In der Umfrage sprachen sich 39 Prozent der Teilnehmer für die Erhaltung, und fast ein Drittel der Befragten für die Erhöhung des Anteils der Kernkraftwerke an der Stromproduktion hierzulande aus. 18 Prozent der Bürger waren für eine Senkung der Stromherstellung in den Atommeilern. Über 50 Prozent der Befragten unterstützten den weiteren Ausbau des AKW Temelín. Die Zahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, gegenüber 2015 vergrößerte sich deutlich die Gruppe derjenigen, die die intensivere Atomkraftnutzung befürworten.