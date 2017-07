In den vergangenen zehn Jahren haben Infektionen mit Tripper, Syphilis und HIV in Tschechien schlagartig zugenommen. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung des tschechischen Gesundheitsamtes hervor. Demnach liegt dies vor allem am sorglosen Umgang mit Geschlechtskrankheiten. Die Menschen hierzulande würden sich zu wenig mit dem Gesundheitszustand ihrer Sexualpartner auseinandersetzen und immer mehr auf den Schutz durch Kondome verzichten, so die Ärzte vom Gesundheitsamt.