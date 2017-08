Mehr als die Hälfte von Käse und Butter auf tschechischem Markt sind Importe

Mehr als die Hälfte des hierzulande von den Konsumenten verbrauchten Käses, Quarks und der Butter kommt aus dem Ausland. Des Weiteren sinkt die Lebensmittelautarkie bei Schweinefleisch und Möhren. Darüber informierte der Präsident der tschechischen Nahrungsmittelkammer, Miroslav Toman, dieser Tage auf dem Agrarsalon Země Živitelka in České Budějovice / Budweis. Toman bezeichnete diesen Ist-Zustand als tragischen Fakt.

Der tschechische Import von Milchprodukten lag im vergangenen Jahr bei 45,6 Prozent. Das sei laut Toman ein völlig ungesunder Durchschnitt. Standard sei ein Anteil von bis zu einem Drittel, so wie dies in Westeuropa der Fall sei. Auch bei Schweinefleisch und Möhren ist der Eigenanteil auf unter 50 Prozent geschrumpft. Selbst heimische Äpfel, Zwiebeln oder Pflaumen seien in den Geschäften kaum zu finden, eine Großzahl dieser Lebensmittel kommt aus Polen und Italien, kritisierte Toman.