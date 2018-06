Medien: Imoba zählt Fördergelder für „Storchennest“ zurück

Die Firma Imoba, die zur Agrofert-Holding gehört, hat laut Medienberichten bestätigt, dass sie die EU-Fördergelder für den Bau des Luxusresorts „Storchennest“ freiwillig zurückzahlen wird. Darüber berichtet die Tageszeitung Mladá fronta Dnes am Donnerstag. Die Rückzahlung der Gelder bedeute nicht, dass die Firma bei der Aufnahme der Finanzen gegen die Bedingungen der Förderung verstoßen hätte, steht nach Angaben des Tagesblattes in einem Dokument, mit dem sich das Amt des Regionalrates für Operationsprogramme in der kommenden Woche befassen soll.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen möglichen Betrugs durch die Akquise der EU-Fördergelder für das sogenannte „Storchennest“ in den Jahren 2007 und 2008. Dabei wird die Tätigkeit von insgesamt sieben Personen geprüft. Dazu gehören auch der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Ano-Partei), seine Frau, sein Schwager und seine zwei erwachsenen Kinder.