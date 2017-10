Medien im Ausland sehen Anbruch neuer Ära in Tschechien

Mit dem Wahlsieg von Andrej Babiš und seiner Partei Ano bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus hat eine neue populistische Ära in Tschechien begonnen. So kommentierte die britische Tageszeitung The Guardian den Urnengang in Tschechien. Von einem Erdbeben und einer Absage an den Mainstream spricht weiterhin die Londoner Financial Times.

Laut dem Daily Telegraph folgt auch Tschechien nun einem klaren Trend in der Region. Daran knüpft auch der französische Le Parisien an. Laut der Tageszeitung könnte Tschechien seine Stellung als „Musterschüler der Region“ verlieren, sollte die rechtspopulistische SPD die neue Regierung beeinflussen.

Die Schweizer Le Temps und die französische Le Monds bemerkten hingegen, dass Babiš vor allem bei den Verlierern des wirtschaftlichen Aufschwungs hierzulande.