„Medaillenplan übererfüllt“ – tschechischer NOK-Chef zufrieden

Das tschechische Olympiaaufgebot habe „den Medaillenplan übererfüllt“. Dies bilanzierte NOK-Chef Jiří Kejval am Sonntag zum Abschluss der Spiele in Pyeongchang. Zwar blieb Tschechien knapp unter der Rekordzahl von acht Mal Edelmetall aus Sotschi – sieben Medaillen seien aber „hervorragend“, so Kejval.

Begeistert zeigte sich der Chef des Tschechischen Olympischen Komitees von Ester Ledeckás Leistung. Sie gehöre mit jeweils Gold in zwei unterschiedlichen Sportarten (Super-G der Alpinen und Snowboard-Parallel-Riesenslalom) „zu den größten Persönlichkeiten der gesamten Spiele“, sagte Kejval. Neben den beiden Olympiasiegen gab es für Tschechien noch zweimal Silber und dreimal Bronze.