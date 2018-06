Die Musik der britischen Trip-Hop-Band Massive Attack und John Cales Lieder aus der Zeit, als er mit der Band The Velvet Underground spielte, gehörten am Freitagabend zu den Höhepunkten des Festivals Metronome in Prag. Die Band Massive Attack spielte wieder nach zwei Jahren in Tschechien. 2016 nahm sie am Festival Rock for People in Hradec Králové teil.

Das Festival findet auf dem Prager Messegelände auch am Samstag statt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 20.000 Besuchern.