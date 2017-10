Politiker weltweit äußerten ihr Entsetzen über den Angriff in Las Vegas am Montag. Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman bezeichnete die Tat in einem Kondolenzschreiben an seinen US-Amtskollegen Donald Trump als „widerliche Tat eines Fanatikers“. Zeman bekundete den USA auch im Namen der tschechischen Öffentlichkeit tiefstes Beileid.

In der Nacht auf Montag hat ein Mann auf Besucher eines Freiluftkonzerts in Las Vegas geschossen. 58 Menschen starben und mehr als 500 Personen wurden verletzt.