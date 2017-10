Maschinenbaumesse in Brünn wurde von 80.000 Menschen besucht

Etwa 80.000 Besucher sind zu der Internationalen Maschinenbaumesse in der mährischen Metropole Brno / Brünn gekommen. Das ist eine der höchsten Besucherzahlen der letztenJahre. Die 59. Auflage ging am Freitag zu Ende. Insgesamt 1600 Firmen aus 32 Ländern der Welt stellten in Brünn ihre Produkte aus.

Die nächste Messe im Jahr 2018 soll im Zeichen der Feierlichkeiten zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei und 60. Gründungstag der Maschinenbaumesse stehen. Die Slowakei soll das Partnerschaftsland sein.