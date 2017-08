Ein wichtiger tschechischer Industriebetrieb ist am Ende: ein zuständiges Gericht hat am Montag den Konkursantrag des Maschinenbauers Vitkovice Power Engineering bestätigt. Damit wird das Unternehmen unter den Gläubigern aufgeteilt. Ein Reorganisierungsplan für die Firma, die seit vergangenem Jahr in massiver Schieflage ist, wurde von der Leitung des Mutterkonzerns Vítkovice zuvor abgelehnt. An dem Maschinenbauer hängen in Vítkovice im strukturschwachen Kreis Mährisch-Schlesien rund 4000 Arbeitsplätze.