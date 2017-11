Martinstag in Tschechien

Laternenumzüge gibt es in Tschechien zu Martini eher wenige. Diese Tradition für Kinder hat sich hierzulande nicht flächendeckend durchgesetzt. An Sankt Martin kommen in Tschechien eher die Eltern auf ihre Kosten, vor allem kulinarisch.

Vor allem tschechische Weinliebhaber freuen sich alljährlich auf den 11. November. Was den Franzosen nämlich ihr Beaujolais nouveau ist, ist den Tschechen ihr Svatomartínské víno. Dabei wurde in diesem Jahr aufgrund von Frösten etwas weniger Martinswein produziert, als noch 2016. Insgesamt 2,2 Millionen Flaschen des ersten Weines des Jahres werden die Winzer an diesem Samstag in den Verkauf geben.

Erkennen kann man den Martinswein am typischen Reiterbild auf dem Etikett. Das Prädikat zu erlangen ist jedoch nicht einfach, die Weinbauern müssen sich ihre Tropfen alljährlich registrieren lassen. In diesem Jahr dürfen 379 Weine als Martinswein verkauft werden.

Außer dem jungen Wein schmeckt den Tschechen zu Martini eine weitere Sache ganz besonders: und zwar die Rache an den Gänsen für den Verrat am römischen Edel- und Kirchenmann. Einer der Züchter der Schwimmvögel ist zum Beispiel die Farm Rohozná bei Jihlava / Iglau. Von hier aus kommen jährlich 900 Gänse auf tschechische Tische.