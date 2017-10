Marke Rückl ist Sieger des Festivals Designblok

Der Sieger des 19. Festivals Designblok in Prag ist die Marke Rückl, die eine neue Kollektion vom geschliffenen Glas vorgestellt hat. Die erneuerte Marke Rückl gewann zudem den Preis für das beste neue Produkt. Dies teilten die Veranstalter des Festivals der Mode und des Designs mit.

Das Festival sollte auf dem Prager Messegelände auch am Montag stattfinden. Das Dach der Messehalle wurde am Sonntag durch den Sturm beschädigt. Die Preise wurden aus dem Grund im Theater Am Geländer den Siegern überreicht.