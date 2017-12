Einer der wichtigsten Gegenwartskünstler, Pavel Brázda ist tot. Der Maler starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren, wie sein Enkel mitteilte.

Brázda gehörte zu den originellsten Vertretern der tschechoslowakischen und tschechischen Gegenwartskunst. Während des Kommunismus wurde Brázda mit einem Ausstellungsverbot belegt und arbeitete daher in Isolation. Anerkennung für sein Werk erhielt er seit der Wende von 1989 nicht nur in seiner Heimat, sondern auch in Europa.