Das Mährische Landesmuseum in Brno / Brünn feiert am Samstag ein stolzes Jubiläum: den 200. Jahrestag seit seiner Gründung am 29. Juli 1817. An jenem Tag wurde es durch ein Dekret von Kaiser Franz I. zunächst als Kaiser-Franz-Museum (Františkovo muzeum) gegründet. Heute ist es die zweitgrößte und zugleich zweitälteste museale Institution Tschechiens. In seinen Sammlungen bewahrt es über 6 Millionen wertvolle Exponate aus den Bereichen Anthropologie, Archäologie der Ur- und Frühgeschichte und des Mittelalters, Botanik, Theaterwissenschaft, Entomologie, Ethnografie, Geologie, Genetik, Geschichte, Mineralogie, Musikwissenschaft, Paläontologie und Zoologie mit Bezug zur Geschichte des Landesteils Mähren auf. Als bedeutendstes Exponat gilt die Venus von Dolní Věstonice. Das Museum ist zugleich ein bedeutendes Zentrum der Wissenschaft.